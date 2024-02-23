Мир На россии бледно отреагировали на публичное заявление Байдена о том, что путин - сумасшедший сукин сын

2024-02-23 09:29

На россии считают высказывания американского президента США Джо Байдена о путлере "хамскими" и "огромным позором". Такое заявление сделал спикер кремля песков.

"Как пресс-секретарь президента я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом поразить главу другого государства, тем более путина. Но это огромный позор для самой страны", - сказал песков.

Напомним, ранее Президент США Джо Байден назвал российского диктатора "сумасшедшим сукиным сыном".

"У нас сумасшедший сукин сын, тот парень, путин и другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальную угрозу для человечества представляет климат", - сказал Байден.