ВОЙНА В Украине Росіяни стали розкопувати й мародерити могили загиблих в Україні співвітчизників

2024-02-23 14:50

На росії пробили чергове дно. Співвітчизники стали мародерити могили загиблих солдатів та забирати прикраси та інші цінні речі.

Про це стало відомо зі звернення глави адміністрації Семикаракорського міського поселення Олександра Черненка до населення.

«Шановні городяни. Я звертаюся до кожного з вас на особисте розпорядження губернатора ростовської області Василя Голубєва. На жаль, змушений повідомити, що у нашій області почастішали випадки вандалізму, а саме розкопки могил з метою крадіжки цінних речей, які родичі залишають разом із загиблими солдатами. Хочу зазначити, що такі дії є порушенням закону та злочином проти моральних та етичних норм суспільства. Повірте, миттєва вигода не варта душевного спокою і того болю, який ви принесете своїми діями», - заявив він.

Він закликав громадян виявити повагу та порядок у місцях захоронення ліквідованих бійців.

«З боку адміністрації ми робимо все можливе, щоб припиняти осквернення могил. З урахуванням збільшених потребах населення у зручній та безпечній інфраструктурі кладовищ, до бюджету області на 2024 рік закладено додаткові кошти. Робота вже ведеться, і до кінця року понад 37% цвинтарів буде оснащено камерами відеоспостереження. У свою чергу, ми закликаємо родичів бути обережними і не залишати в трунах з померлим предмети, що мають матеріальну цінність: гроші, медалі, золоті прикраси, золоті зуби, трофеї, нагородну зброю, алкоголь і заборонені речовини. Згідно зі статистикою, насамперед вандали полюють за нагородними знаками, вартість яких на чорному ринку сягає кількох мільйонів рублів», - заявив чиновник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вдовам бойовиків терористичних організацій "ЛДНР" дали подарунок замість убитих на війні чоловіків. Ворожі ЗМІ розповсюдили відповідні фото та відео, на яких жінки з радістю хапають шуби. На відео вони навіть хором дякують окупантам. Пізніше стало відомо, що ці шуби були вкрадені в Херсоні під час мародерства.