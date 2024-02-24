ВОЙНА В Украине Силы обороны отбросили роССиян вблизи Новомихайловки, - Deep State

2024-02-24 13:30

Вооруженные силы Украины отбросили россиян возле села Новомихайловка в Донецкой области.

Об этом сообщает Deep State.

В ночь на 23 февраля россияне с помощью дрона-камикадзе атаковали сельхозпредприятие в Краматорском районе Донецкой области. В результате удара испорчено 480 тонн семян зерновых культур, которые готовили к посевной.

За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки россиян возле Ивановского в Донецкой области и поразили склад боеприпасов противника.

Также на фронте продолжаются позиционные бои недалеко от Купянска и Кременной, а также возле Бахмута в районе Клещеевки.