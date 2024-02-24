Силы обороны отбросили роССиян вблизи Новомихайловки, - Deep State

Вооруженные силы Украины отбросили россиян возле села Новомихайловка в Донецкой области.
Об этом сообщает Deep State.
В ночь на 23 февраля россияне с помощью дрона-камикадзе атаковали сельхозпредприятие в Краматорском районе Донецкой области. В результате удара испорчено 480 тонн семян зерновых культур, которые готовили к посевной.
За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки россиян возле Ивановского в Донецкой области и поразили склад боеприпасов противника.
Также на фронте продолжаются позиционные бои недалеко от Купянска и Кременной, а также возле Бахмута в районе Клещеевки.