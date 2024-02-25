ВОЙНА В Украине Украина обновила ОПК и выходит на новый уровень производства оружия, - Зеленский

2024-02-25 11:30

 

Сейчас Украина существенно увеличивает арсенал собственных возможностей. Нам удалось обновить оборонно-промышленный комплекс страны, что позволит выйти на новый уровень производства оружия.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время совместного выступления с премьером Италии Джорджей Мелони, премьером Канады Джастином Трюдо, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером Бельгии Александром Де Кроо в аэропорту Гостомеля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина увеличивает пространство своей безопасности и арсенал собственных возможностей. В частности, мы смогли обновить наш украинский оборонно-промышленный комплекс и выходим на уровень производства собственного оружия, который позволяет нам возвращать путинскую войну домой, в Россию", - сказал Зеленский.

По словам президента, во время войны украинцы обеспечивают способность мира наращивать давление на российское государство и его экономику войны.

Зеленский поблагодарил международных партнеров за "каждый пакет поддержки, который помогает нашим воинам сражаться, а государству меняться".

Также Зеленский выразил благодарность за "каждое санкционное решение против России и каждый шаг, позволяющий приблизить справедливое завершение войны".

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