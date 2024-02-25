ВОЙНА В Украине Дуда сделал важное заявление о поддержке Украины в войне

2024-02-25 15:30

Польский лидер подчеркнул, что Варшава будет поддерживать Украину.

Соседняя Польша поддерживала и будет в дальнейшем поддерживать Украину, ведь президенту-диктатору РФ Владимиру Путину нельзя разрешить победить в войне.

Об этом польский лидер Анджея Дуду написал на своей странице в сети X.

"Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу! Эта поддержка очень нужна и сегодня. Несмотря на усталость от войны. Свободный мир не может позволить Путину и России победить", — подчеркнул Дуда.

Кроме того, президент Польши опубликовал видео во вторую годовщину войны в Украине. В частности, кадры визита в Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во вторую годовщину великой войны Кремля против Украины также сделал заявление о вторжении.

"Два года украинского героизма. Два года российского варварства. Два года позора всем, кто остался безразличным", — написал он в своем Twitter (X).

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвали Конгресс США не допустить ошибку и выделить помощь Украине. По его словам, иначе –часть стран задумается над ядерным оружием.