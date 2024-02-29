ВОЙНА В Украине ВСУ за сутки ликвидировали почти 1200 вражеских бойцов и 23 танка

2024-02-29 15:37

Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали около 1200 рашистов. Общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 413 760 оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В целом с начала войны ликвидировано: