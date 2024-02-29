ВОЙНА В Украине ВСУ за сутки ликвидировали почти 1200 вражеских бойцов и 23 танка

2024-02-29 15:37

Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали около 1200 рашистов. Общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 413 760 оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В целом с начала войны ликвидировано:

  • танков - 6593 (+23) 
  • боевых бронированных машин - 12 552 (+44)
  • артиллерийских систем - 10 070 (+41)
  • РСЗО - 1000 
  • средств ПВО - 690 (+2) 
  • самолетов - 342 
  • вертолетов - 325 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7768 (+15) 
  • крылатых ракет - 1912 
  • кораблей/катеров - 25 
  • подводных лодок - 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13152 (+40) 
  • специальной техники - 1601 (+7) 
  • керченских мостов - 1
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