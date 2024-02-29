ВСУ за сутки ликвидировали почти 1200 вражеских бойцов и 23 танка
2024-02-29 15:37
Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали около 1200 рашистов. Общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 413 760 оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В целом с начала войны ликвидировано:
- танков - 6593 (+23)
- боевых бронированных машин - 12 552 (+44)
- артиллерийских систем - 10 070 (+41)
- РСЗО - 1000
- средств ПВО - 690 (+2)
- самолетов - 342
- вертолетов - 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7768 (+15)
- крылатых ракет - 1912
- кораблей/катеров - 25
- подводных лодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 13152 (+40)
- специальной техники - 1601 (+7)
- керченских мостов - 1