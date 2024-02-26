ВОЙНА В Украине Зеленский: Этот год переломный, от него может зависеть формат окончания войны

2024-02-26 16:05

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот год "переломным", и отметил, что от него может зависеть формат окончания войны.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос, сейчас ли самые "слабые" времена для Украины с начала полномасштабной войны, учитывая соотношение нашего оружия и оружия российских оккупантов, а также того, что они сейчас пытаются продвигаться.

"Я не считаю, что это самый слабый момент... Шокирующий момент был 24-го два года назад. Сейчас момент, самый сложный для нашего единства. И если мы развалимся все: извне - с партнерами, и не дай бог, внутри, - тогда это будет самый слабый момент. Пока этого не произошло", - отметил глава государства.

Говоря о третьем годе полномасштабной войны для Украины, Зеленский отметил, что он "переломный".

"Год выборов, расфокусировки, всего сразу. Вызовов извне, внутри и тому подобное. Кто-то уставший, кто-то об этом говорит, кто-то об этом молчит. И это такой переломный год. И поэтому в переломный год нам нужно... и мужество, и стойкость. Для того, чтобы выжить. От этого года, я думаю, будет зависеть формат окончания войны. Я так считаю. Может, ошибаюсь", - отметил президент.

Война в 2024 году - другие прогнозы

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что российские оккупанты не смогут в 2024 году реализовать неизменную цель и полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

По его словам, в военном плане у захватчиков на этот год единственная цель. "Они уже два года пытаются ее выполнить, но так и не выполнили: выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и удержать то, что есть. За 2022 и 2023 годы они этого не смогли сделать. В 2024 так же не смогут", - подчеркнул представитель ГУР.