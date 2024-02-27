ВОЙНА В Украине Стоит ли говорить об усилении мобилизации в Украине: в ТЦК дали ответ

2024-02-27 19:15

После того, как в Украине примут правительственный законопроект о мобилизации (№10449), в нашем государстве продолжат проводить мобилизационные мероприятия в плановом режиме.

Глава Кременчугского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Мирослав Волков во время интервью "Телеграфу" сказал, что "употреблять такое понятие, как усиленная мобилизация, - это немножко некорректно".

"Давайте сначала дождемся принятия закона... Могу сказать, что мероприятия (насчет, - Ред.) мобилизации, которые проводились в плановом режиме в зависимости от потребности, и в дальнейшем будут проводиться...", - сказал руководитель районного ТЦК.

Мобилизация в Украине 2024 - что сегодня стоит знать

7 февраля нардепы в первом чтении приняли проект закона о мобилизационных мероприятиях. Потом стало известно, что в законопроект предложили внести более 4 тысяч правок. Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева спрогнозировал, что документ на голосование во втором чтении в парламент могут вынести в конце февраля.

В украинской власти утверждали, что мобилизация должна быть справедливой. Председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич говорил, что "справедливая мобилизация - это не о том, чтобы все обязательно попали в окопы".