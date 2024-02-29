Политика Глава МИД Франции назвал способ помочь Украине, не отправляя военный контингент

2024-02-29 08:26

Военные ЕС и НАТО могут помочь Украине, не переходя порог воинственности. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн, передает BFMTV.

По его словам, перед лицом вражеских атак и дестабилизации Европы необходимо рассмотреть новые действия в поддержку Украины.

"Я имею в виду, в частности, разминирование, кибер-сделки и производство оружия на украинской территории. Некоторые из этих действий могут нуждаться в присутствии на украинской территории, не переходя порога воинственности", - отметил Сежурн.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поднял вопрос о возможности отправки европейскими странами войск в Украину, заявив, что "ничто не должно быть исключено".