ВОЙНА В Украине Генштаб ВСУ подтвердил точный удар по скоплению вражеских войск в Оленовке

2024-02-29 13:35

Бойцы ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Оленовке Донецкой области, использовав реактивные системы залпового огня. Об этом 29 февраля сообщает Генштаб ВСУ.

По предварительным данным, 19 оккупантов погибли, в том числе заместитель командира подразделения. Ранены 12 захватчиков, в том числе командир этого подразделения.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ ударили по российским оккупантам во время их торжественного построения для награждения во временно оккупированной Оленовке Донецкой области.

 

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Генштаб ВСУ подтвердил точный удар по скоплению вражеских войск в Оленовке 2024-02-29 13:35