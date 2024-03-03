Жизнь Скачки температуры и ветер: синоптик рассказал, где в Украине потеплеет до +16

2024-03-03 10:30

 

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в воскресенье, 3 марта.

Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

Так, по словам Кибальчича, в воскресенье в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью будет на уровне +2-+7 градусов, днём +7-+12 градусов, на Закарпатье +11-+16 градусов.

В северной части Украины переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5 -10 м/с. Температура воздуха ночью -4-+1 градусов, днём +3-+8 градусов.

Тем временем, в центральных областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью -3-+2 градусов, днём +4-+9 градусов.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью будет на уровне +1-+6 градусов, днём +7-+12 градусов, на побережье Одесской области +2-+7 градусов.

В восточных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется на уровне -4-+1 градусов, днём +3-+8 градусов.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко сообщила, что 3 марта в Украине немного похолодает: днем ожидается +4+9, на западе до +7+13 градусов. Дожди возможны в западных областях, на остальной территории Украины в воскресенье - без осадков. Ветер в Украине выходными будет с юго-востока, в восточных областях возможны сильные порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве воскресенье будет преобладать сухая погода. Температура воздуха опустится до +5, +6 градусов.

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