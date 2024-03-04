ВОЙНА В Украине Враг значительно снизил интенсивность мясных штурмов на Купянском направлении

2024-03-04 09:37

Войска рашистов снизили интенсивность штурмов на Купянском направлении. Речь идет о боях вблизи населенного пункта Синьковка Харьковской области. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"На Купянском направлении враг несколько снизил свою интенсивность вблизи Синьковки. Там он прибегает сейчас к закреплению на позициях, поскольку понял, что сейчас на этом направлении его атаки безуспешны", - отметил он.

По словам Евлаша, оккупанты на Лиманском направлении перегруппировываются и ведут подготовку штурмовых групп.

Он добавил, что враги перебрасывают силы в Терны и Ямполевку (Донецкая область), где не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск. Спикер отметил, что на этом направлении за сутки Силы обороны отразили 12 атак захватчиков, ликвидировали и ранили 373 оккупанта, уничтожили 76 единиц техники россиян.

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Армия Украины получила 50 тысяч современных войсковых аптечек из Германии 2024-03-04 14:31