ВОЙНА В Украине Рашисты бросили все резервы на Бахмутское направление, враг рвется к Часовому Яру

2024-02-28 09:35

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные интенсивные боевые действия. Враг активно пытается продвигаться в направлении Часового Яра, а именно вблизи Ивановки и Богдановки. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Там уже в окрестностях идут ожесточенные бои, враг применяет резервы, пытается усиливать свои войска разными подразделениями - Шторм Z, Шторм V. Кроме того, каждая третья рота в батальоне штурмовая. То есть акцент ставится именно на это", - рассказал спикер.

Евлаш также отметил, что вблизи Клещиевки и Курдюмовки пытаются атаковать "кадыровцы". Недавно одно из этих подразделений было уничтожено бригадой Сил обороны на этом направлении.

Также авиация активно используется врагом на Бахмутском направлении, а также тяжелая техника, отметил спикер.

"Потери тяжелой техники очень велики - 60%. То есть три из пяти машин, если это происходит какая-то атака или доставка пехоты, 60% техники они теряют", - сообщил Евлаш.

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