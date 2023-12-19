ВОЙНА В Украине ВСУ продвинулись на Купянском направлении – ISW

2023-12-19 20:05

В Институте изучения войны заявили о том, что украинские войска продолжают ведение наступательных и оборонных операций по нескольким направлениям.

В частности, ВСУ продвинулись в районе Синьковки на Купянском направлении и успешно контратаковали к востоку от Невельского под Авдеевкой.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали на Купянском направлении вблизи Синьковки, Стельмаховки, восточнее Петропавловки, в направлении Лимана возле Макеевки.

Российский "военкор" утверждал, что силы РФ также безуспешно атаковали к западу от Ягодного.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 декабря, указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись в районе Синьковки на Купянском направлении.

Российский источник утверждал, что 16 декабря войска РФ наступали у Веселого, Раздоловки и Сакко и Ванцетти (15 км к северо-востоку от Бахмута).

Российское МО утверждало, что 17 декабря украинские силы атаковали вблизи Бахмута в районе Ивановского, Клещиевки и Северного.

Геолокационные кадры показывают, что российские войска якобы продвинулись северо-западнее Хромового и в Курдюмовку.

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

17 декабря российские войска продолжали наступательные операции вблизи Авдеевки. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты якобы добились незначительных успехов вблизи Степового.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили по меньшей мере 17 российских атак к востоку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и по меньшей мере 13 вблизи Первомайского и Невельского.

Представитель украинской бригады, действующей вблизи Авдеевки, заявил, что недавно российские войска пытались наступать на город колонной, в которой было до 10 единиц бронетехники, и что украинские силы уничтожили примерно половину.

Он добавил, что войска РФ регулярно поддерживают наступление пехоты с помощью бронетехники, в частности БМП, и что мощные удары российских FPV дронов препятствуют поставке украинских позиций.

Украинские войска 17 декабря контратаковали под Авдеевкой. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвигались к востоку от Невельского.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ якобы полностью контролируют всю Марьинку. ISW не видел визуального подтверждения этих заявлений.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 12 российских штурмов возле Марьинки, Победы и Новомихайловки.

17 декабря российские и украинские войска продолжили позиционные боевые действия на границе Донецко-Запорожской областей. Российские блоггеры утверждали, что войска РФ будут пытаться продвинуться в Новодаровку и Равнополь в течение зимы.

ISW наблюдал геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 декабря, указывающие на то, что украинские войска совершили незначительное продвижение к западу от Вербового где-то в декабре 2023 года. Российские "военкоры" утверждали, что украинские силы осуществили серию контратак в районе Вербового.

Российский блоггер утверждал, что войска РФ продолжали атаковать вблизи Вербового, Работино и Новопрокоповки и якобы продвинулись в неопределенном районе.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские атаки к западу от Вербового, Роботиного и Новопокровки.

Украинские войска удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российский "военкор" заявил, что украинские силы продолжают перебрасывать подкрепления на восточный берег Днепра.

Российский блоггер утверждал, что личный состав армии РФ на Херсонском направлении жаловался на отсутствие транспорта для эвакуации раненых и отсутствие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты эвакуационных групп от украинских беспилотников.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что под Крынками действуют подразделения российского 2-го мотострелкового батальона.