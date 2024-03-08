ВОЙНА В Украине В Раді розповіли, які обмеження готують для «ухилянтів» та які нові обов’язки чекають на громадян

2024-03-08 22:12

Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв підкреслив, що оновлення даних буде обов’язком громадян, а не правом.

Оновити дані протягом 60 днів з моменту набуття чинності законом про мобілізацію буде чинним обов'язком громадян, а не правом вибору, —заявив він.

Також, за словами політика парламентський Комітет з питань нацбезпеки продовжує роботу над законопроектом 10449 щодо мобілізації. У Комітеті дотримуються думки, що громадяни повинні мати право подавати свої дані в ТЦК різними способами.

«Наразі розглядаються три варіанти подачі інформації в територіальні центри комплектування: особисто прийти й оновити дані, зробити це у ЦНАПі або зареєструвати електронний кабінет і зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК. Оновити дані упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом. Усі військовозобов’язані мають стати на облік і виконувати свій військовий обов’язок», - зазначив Єгор Чернєв

Він нагадав, що в першій версії законопроєкту Міноборони пропонувало більше обмежень для «ухилянтів», але в нинішньому законопроекті залишилися тільки три пропозиції.

«Зараз щодо «ухилянтів» обговорюється три варіанти обмежень: тимчасова заборона на виїзд за кордон, тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами та блокування рахунків у банках. Комітет не підтримав ідею блокування рахунків, бо не вважає її реальною дієвою нормою. Водночас останнє слово за народними депутатами, які будуть у сесійній залі підтримувати чи відхиляти певні пропозиції», - сказав парламентарій.