ВОЙНА В Украине Названы самые горячие участки фронта, где враг отчаянно идет на прорыв

2024-03-07 12:30

Оккупанты продолжают попытки наступать в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки, где задействованы, в частности, пехотные подразделения и 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Об этом заявил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

Враг на Бахмутском направлении собрал подразделения 3-го армейского комплекса, десантные войска и добровольный штурмовой комплекс.

На Ивановское противник добавил подразделения 11 отдельной десантно-штурмовой бригады.

На Клищиевку и Андреевку Россия также продолжает наступление. Там зафиксировано подразделение 3-го армейского корпуса, мотострелковый полк 11 и 94.

"Враг продолжает применять артиллерию. Она работает день и ночь. И, конечно, авиационная составляющая - ФАБы", - резюмировал Калашников.

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