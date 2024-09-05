ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба

2024-09-05 14:29

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает на своей Facebook-странице, что за прошедшие сутки, 4 сентября, на линии фронта произошло 138 боевых столкновений.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по скоплениям живой силы противника, двум средствам ПВО и еще двум важным объектам противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения в районах Волчанска. Россияне активно задействовали БПЛА.

На Купянском направлении россияне 17 раз атаковали возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестовой и Мясожаровки.

На Лиманском направлении враг 27 раз атаковал неподалеку от Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского.

На Северском направлении отражены четыре штурмовых действия. Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении остановлено шесть вражеских попыток прорвать нашу оборону. Враг при поддержке авиации прилагал усилия в районе Часового Яра и Калиновки.

На Торецком направлении россияне 15 раз проводили атаки на позиции наших защитников в районах Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении отражены 52 штурма и атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидово, Николаевки и Миролюбовки. Враг также привлекал авиацию.

На Кураховском направлении остановлены атаки у Георгиевки, Константиновки и Красногоровки, где враг 46 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении россияне совершили четыре штурма наших позиций возле Константиновки и Водяного.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения в районах Работино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны из занимаемых рубежей. Пять атак россиян успеха не имели.