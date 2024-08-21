ВОЙНА В Украине Покровское направление остается самым активным участком фронта

2024-08-21 10:29

На фронте за сутки произошло 166 боевых столкновений. Более трети из них - на Покровском направлении. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Покровское направление остается самым активным участком фронта за последние несколько месяцев. Здесь оккупанты сосредотачивают свои усилия.

Ситуация на направлениях:

Харьковский

Враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск 11 раз.

Купянский

За сутки произошло 15 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Берестового, Стельмаховки, Синьковки и Степной Новоселовки.

Лиманский

Украинские войска отражали 18 атак противника в районах Макеевки, Новосадового, Грековки и Дибровы.

Северский

Силы обороны отразили пять атак неподалеку от Выимки и Переездного.

Краматорский

Украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Клещиевки и Ивановского; ситуация контролируемая.

Торецкий

При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации враг 24 раза пытался продвинуться вперед. Действовал в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное.

Покровский

Украинские защитники отражали 66 атак противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и Зеленого Поля.

Кураховский

Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты десять раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Времовский

Противник предпринял две попытки захватить наши позиции недалеко от Водяного Донецкой области.

Ореховский

Вражеские подразделения дважды безуспешно пытались продвинуться в направлении Новоданиловки и вблизи Малой Токмачки.

Приднепровский

Захватчики активизировались, защитникам пришлось отбивать пять атак на украинские позиции.

Операции на территории России

Силы обороны Украины также продолжают вести операцию на Курском направлении.

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