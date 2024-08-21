На фронте за сутки произошло 166 боевых столкновений. Более трети из них - на Покровском направлении. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Покровское направление остается самым активным участком фронта за последние несколько месяцев. Здесь оккупанты сосредотачивают свои усилия.
Ситуация на направлениях:
Харьковский
Враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск 11 раз.
Купянский
За сутки произошло 15 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Берестового, Стельмаховки, Синьковки и Степной Новоселовки.
Лиманский
Украинские войска отражали 18 атак противника в районах Макеевки, Новосадового, Грековки и Дибровы.
Северский
Силы обороны отразили пять атак неподалеку от Выимки и Переездного.
Краматорский
Украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Клещиевки и Ивановского; ситуация контролируемая.
Торецкий
При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации враг 24 раза пытался продвинуться вперед. Действовал в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное.
Покровский
Украинские защитники отражали 66 атак противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и Зеленого Поля.
Кураховский
Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты десять раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
Времовский
Противник предпринял две попытки захватить наши позиции недалеко от Водяного Донецкой области.
Ореховский
Вражеские подразделения дважды безуспешно пытались продвинуться в направлении Новоданиловки и вблизи Малой Токмачки.
Приднепровский
Захватчики активизировались, защитникам пришлось отбивать пять атак на украинские позиции.
Операции на территории России
Силы обороны Украины также продолжают вести операцию на Курском направлении.