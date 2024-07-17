ВОЙНА В Украине На каком участке фронта враг сейчас предпринимает больше всего попыток штурма

2024-07-17 15:38

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений. На Покровском направлении защитники отразили 24 штурмовых действия. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке за 17 июля.

Войска России нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 71 авиаудар, сбросив 119 УАБ. Кроме этого, было совершено более 4300 обстрелов, из них 121 - из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз неподалеку от Грековки, Макеевки и Невского. На Северском направлении украинские защитники отражали 11 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки, Переездного и Северного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районах Часового Яра, Клещиевки и Опытного. На Торецком направлении враг совершил 11 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники отразили 24 штурмовых действия в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Новоселовка Первая и Уманское, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 23 атаки у Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки, где враг пытался прорвать оборону. На Времивском направлении враг совершил шесть штурмов позиций ВСУ возле Водяного.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян успеха не имели в районах Марфополя, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении произошло одно вражеское штурмовое действие вблизи Казачьих Лагерей.

Воины ВСУ продолжают активными действиями наносить российским войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления БПЛА и ЗРК Бук.