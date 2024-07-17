На каком участке фронта враг сейчас предпринимает больше всего попыток штурма

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений. На Покровском направлении защитники отразили 24 штурмовых действия. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке за 17 июля.
Войска России нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 71 авиаудар, сбросив 119 УАБ. Кроме этого, было совершено более 4300 обстрелов, из них 121 - из реактивных систем залпового огня.
На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
На Купянском направлении количество атак за сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении враг атаковал девять раз неподалеку от Грековки, Макеевки и Невского. На Северском направлении украинские защитники отражали 11 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки, Переездного и Северного.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районах Часового Яра, Клещиевки и Опытного. На Торецком направлении враг совершил 11 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники отразили 24 штурмовых действия в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Новоселовка Первая и Уманское, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 23 атаки у Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки, где враг пытался прорвать оборону. На Времивском направлении враг совершил шесть штурмов позиций ВСУ возле Водяного.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян успеха не имели в районах Марфополя, Малой Токмачки и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении произошло одно вражеское штурмовое действие вблизи Казачьих Лагерей.
Воины ВСУ продолжают активными действиями наносить российским войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления БПЛА и ЗРК Бук.