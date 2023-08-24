ВОЙНА В Украине Португалия готова обучать ВСУ на F-16 и может предоставить оборудование для разминирования

2023-08-24 21:37

 

Португалия может присоединиться к учениям украинских летчиков на истребителях F-16, а также предоставить оборудование для разминирования территорий. Об этом объявил президент Владимир Зеленский на брифинге с президентом Португалии Марселой Ребелу де Соузой, который сегодня находится с визитом в Киеве.

"Сегодня Португалия подтвердила готовность принять участие в подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16", - сказал Зеленский.

Также, по его словам, были обсуждены возможности расширения оборонного сотрудничества двух государств – в частности, что касается передачи Украине бронированной медицинской техники и оборудования для разминирования.

Зеленский также сообщил, что Португалия присоединилась к декларации G7, предусматривающей предоставление

Украине гарантий безопасности.

20 августа Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил Министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.

24 августа издание TV2 сообщило, что Норвегия будет третьей страной, которая предоставит Украине F-16. Количество пока неизвестно.

subscriber subscriber

Еще по теме

Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ: выпали из графика, но идем к цели

2023-08-24 20:04

На Бахмутском направлении идут ожесточенные бои, враг задействовал бронетехнику и авиацию, – Маляр

2023-08-24 18:26

Норвегия передаст Украине истребители F-16 – СМИ

2023-08-24 17:37

"Мы идем вперед": Зеленский высказался о контрнаступлении ВСУ и указал на главные сложности

2023-08-23 17:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Какая цель наступления на Запорожском направлении: боец ВСУ заявил о "жарке курочки гриль" в Крыму

2023-08-24 22:15

Португалия готова обучать ВСУ на F-16 и может предоставить оборудование для разминирования

2023-08-24 21:37

Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ: выпали из графика, но идем к цели

2023-08-24 20:04

На Бахмутском направлении идут ожесточенные бои, враг задействовал бронетехнику и авиацию, – Маляр

2023-08-24 18:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Какая цель наступления на Запорожском направлении: боец ВСУ заявил о "жарке курочки гриль" в Крыму 2023-08-24 22:15
Португалия готова обучать ВСУ на F-16 и может предоставить оборудование для разминирования 2023-08-24 21:37
Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ: выпали из графика, но идем к цели 2023-08-24 20:04
На Бахмутском направлении идут ожесточенные бои, враг задействовал бронетехнику и авиацию, – Маляр 2023-08-24 18:26