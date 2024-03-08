ВОЙНА В Украине Ухилянтам заборонять керувати автомобілем - що у скандальному законопроєкті лишать без змін

2024-03-08 11:32

У законопроекті про мобілізацію, який зараз розглядає Верховна Рада, всеж обмежать так званим ухилянтам право керувати транспортними засобами. Нардепи схильні погодитися з цією нормою документа.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський на брифінгу у Києві.

Аналізуючи питання, пов’язані з можливістю за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в судовому порядку обмежувати права громадян, Веніславський відзначив, що депутати допускають не всі запропоновані обмеження в редакції документа, за який проголосували в першому читанні.

"Йдеться про право на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортного засобу… Депутати дійшли консенсусу, і ми допускаємо лише одне обмеження з них — право керування транспортними засобами. Це стосується людей, які не виконали вимогу ТЦК і не з’явилася для оформлення документів для уточнення даних, не з’явилася за повісткою", — сказав Веніславський.

 

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