ВОЙНА В Украине Норвегия выделила $150 млн на снаряды Украине

2024-03-07 20:04

Норвежская поддержка гарантирует полное финансирование инициативы Чехии, отметил премьер-министр Йонас Гар Стёре.



Норвегия выделила 1,6 млрд норвежских крон (153 млн долларов) на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов в третьих странах. Об этом сообщило норвежское правительство в четверг, 7 марта.



"Украина остро требует большого количества артиллерийских боеприпасов, чтобы противостоять российской агрессивной войне. Норвегия поддерживает Украину артиллерийскими боеприпасами как из собственных запасов, так и непосредственно от промышленности. Сегодня мы решили внести почти 1,6 млрд норвежских крон в инициативу артиллерийскими боеприпасами", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.



Он добавил, что норвежская поддержка гарантирует полное финансирование инициативы Чехии.



Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести для Украины. По его словам, снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого необходимо дополнительное финансирование.



Инициатива является запасным вариантом, поскольку Евросоюз не выполнил обещание предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов до марта.



После этого ряд стран заявили, что примут участие в закупке снарядов в рамках инициативы президента Чехии.