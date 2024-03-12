ВОЙНА В Украине Четыре из пяти украинских беженцев в Германии не планируют возвращаться

2024-03-12 12:27

Лишь пятая часть украинских беженцев в Германии планируют вернуться в Украину. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра международных институциональных сравнений и миграционных исследований Института Ifo в Мюнхене, передает mdr.de.

Опрос проводился с мая 2022 по январь 2024 года. Результаты пятой волны опросов еще не опубликованы.

Причиной того, что меньше украинцев надеются на возвращение в Украину, является затяжность войны. Летом 2023 года 21% опрошенных беженцев заявляли, что хотят вернуться в Украину. В 2022 году такой ответ давали 46% респондентов.

В настоящее время уже 77% беженцев планируют остаться в Германии на ближайшие два года. 2% респондентов намерены переехать в другую страну.

По словам специалиста по миграционных исследованиям Института Ifo в Мюнхене Татьяны Панченко, чем дольше будет продолжаться война, тем больше людей поселятся в Германии, найдут здесь работу, пройдут обучение, расширят социальные контакты и не захотят возвращаться.

"После двух лет войны почти половина украинцев не хотят возвращаться", – отметила она.

Она добавила, что многие беженцы уже вернулись в Украину в свои семьи. Среди причин возвращения были проблемы с жильем или сложности с интеграцией.

По данным опроса, почти треть (29%) беженцев могут вообразить себе возвращение в Украину тогда, когда смогут чувствовать себя там в безопасности. 28% ответили, что еще не знают. Но 39% респондентов отметили, что однозначно планируют жить за пределами Украины.

Также результаты исследования свидетельствуют о том, что в Германии меняется портрет беженца. Если первые два года приезжали, преимущественно, женщины 30-49 лет и дети, то сейчас больше мужчин и молодых женщин без детей. В отчете отмечают, что мужчины пытаются воссоединиться со своими семьями в Германии.

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