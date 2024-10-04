Политика Официальный Берлин договорился с Турцией о депортации тысяч беженцев

2024-10-04 16:31

Правительство Германии договорилось с официальной Анкарой о депортации тысяч граждан Турции, которым ранее было отказано в предоставлении убежища, и которых обязали покинуть Германию. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на правительственные круги Германии.



Отмечается, что правительство Турции готово принимать до 500 граждан еженедельно, однако изначально планировалось депортировать в страну 200 человек регулярными рейсами.



Самолеты с искателями убежища, которым было отказано в его предоставлении, будут вылетать из разных немецких аэропортов. При этом Анкара по-прежнему отказывается разрешить депортацию чартерными рейсами. Однако, похоже, она готов принимать такие рейсы в будущем, если они будут называться "специальными рейсами".



По данным издания, всего более 13 500 турок в Германии обязаны покинуть страну. Их депортация является сложным делом, ведь Турция "имеет большое геополитическое значение для Германии и является партнером НАТО". Также отмечается, что в последнее время рост количества искателей убежища из Турции – это, прежде всего, "курдский феномен". В прошлом году 84% заявителей заявили, что они являются курдами.