ВОЙНА В Украине Жодної демобілізації під час війни не буде - Зеленський поставив крапку в непростому питанні

2024-03-13 08:24

Не існує демобілізації під час війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Le Monde та BFM TV, розподаючи про зміни до закону про мобілізацію.

"Мені здається, що дуже багато дезінформації щодо мобілізації в Україні. Мобілізація в Україні була з самого початку війни і вона продовжується кожні кілька місяців. Це іде пролонгація відповідного рішення в парламенті згідно з нашим законодавством", - заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, мобілізація в Україні жодного разу не зупинялась і постійно продовжувалась.

"Це не питання цього року або минулого. Це питання з початку війни. Чи воно ідеальне? Ні. Це не ідеальне законодавство, тому що це законодавство мирного часу. Коли ти знаходишся в війні, ти приходиш до деяких деталей більш практичних", наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що закон про мобілізацію щодо деяких практичних кроків знаходяться в парламенті й зміни пройшли вже перше читання.

"Але є дебати у парламентарів, вони сперечаються про те, коли можна звільняти хлопців, коли ні, кого з них можна тощо. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. На це ніхто не розраховував. Тому є різні питання: щодо ротації, відпусток", – заявив Зеленський.

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