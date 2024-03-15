ВОЙНА В Украине За два года войны в Украине получили ранения разной тяжести 1254 ребенка

2024-03-15 15:37

С начала войны в Украине получили ранения уже 1254 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Свыше 1789 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 13 марта 2024 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 535 детей погибли и более 1254 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей у таких областях: Донецкой - 524 ребенка, Харьковской - 338, Херсонской - 149, Киевской - 130, Днепропетровской - 122, Николаевской - 101, Запорожской - 100, Черниговской - 72, Луганской - 67.

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