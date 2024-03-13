ВОЙНА В Украине Изъятие авто в уклонистов: в Раде уточнили, рассматривают ли такое ограничение

2024-03-13 21:37

Профильный комитет не поддержал предложенных ограничений в отношении уклонистов от мобилизации, кроме одного - по ограничению управления транспортным средством.

Об этом сказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире телемарафона.

Он подтвердил, что сегодня было перенесено заседание комитета, на котором должны были рассматривается поправки к законопроекту о мобилизации "на немножко более позднее время". При этом не исключил, что комитет может состояться и сегодня. По его словам, комитет не закрывал своих заседаний и может собраться 24/7.

Говоря о законопроекте, Федиенко отметил, что комитет отклонил все дискриминационные нормы, которые были в законопроекте. "Была оставлена норма сугубо об ограничении управления транспортным средством. Подчеркиваю - ограничение управления транспортным средством", - подчеркнул он. По его словам, не поддержаны нормы об ограничениях для уклонистов пользоваться банковскими карточками - это привело к панике, когда люди начали снимать с банковских счетов наличные.

Он подчеркнул, что должны были оставить нормы по ограничению управления транспортным средством для уклонистов от мобилизации. "Далее, я так думаю, будет какой-то совместный реестр с Нацполом, где, например, будет внесено, что этот человек уклонист, как сейчас, кстати, это и есть, или в розыске", - отметил он. При этом добавил, что если полицейский остановит транспортное средство, то он в реестре сможет увидеть, что это уклонист. По его словам, в полиции должны разработать алгоритм дальнейших действий для правоохранителей.

"По состоянию на вчера была поддержана Комитетом правка, которая отменяет механизмы, которые заложены именно в этом законе о мобилизации Вопрос в том, что эта норма касалась именно действующего административного кодекса и было предложение перенести именно механизм выполнения этой нормы по ограничению в закон об административных правонарушениях. И сейчас Комитет этим и занимается", - отметил Федиенко.

Нардеп отметил, что в законопроекте не говорится об изъятии автомобилей у уклонистов, а сказано об ограничении права управления. По его словам, к сожалению многие граждане ориентируются на посты в социальных сетях и если кто-то там написал, что надо переписывать на кого-то машины, чтобы не забрали, то они побежали переоформлять транспортные средства на родных. При этом подчеркнул, что речь идет именно об ограничении права управления транспортным средством.

Мобилизация в Украине

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации . К нему поступило более 4 тысяч поправок. Теперь комитеты парламента работают над этими поправками, которые могут быть поддержаны или отклонены. Окончательное решение не за комитетом, а за парламентом.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мобилизация происходит с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. При этом отметил, что на тему мобилизации много дезинформации. Он напомнил, что законодательство, разработанное в мирное время, а когда идет война, то оно требует изменений и именно это и обсуждается в парламенте - когда можно освобождать мобилизованных солдат, какие категории людей могут быть мобилизованы и демобилизованы.