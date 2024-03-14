ВОЙНА В Украине На россии паника сразу в двух областях из-за якобы атаки украинских беспилотников

2024-03-14 14:29

На рф в Белгородской и Курской народных республиках в ночь на четверг, 14 марта, местные власти заявили об атаке украинских беспилотников.

Так, на Белгородщине якобы дроны ВСУ якобы атаковали поселок Прохоровка, о чем заявил временный губернатор региона Вячеслав Гладков.

В 03:01 он написал, что два дрона "совершили падение с последующей детонацией".

По его словам, в результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, были выбиты окна и иссечен фасад. Второй беспилотник якобы сдетонировал рядом с этим же домом - взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом. Там также иссечены фасад и забор.

Пострадавших в результате атаки нет, утверждает губернатор.

За полчаса до этого временный губернатор Курской народной республики Роман Старовойт предупреждал об угрозе дронов в регионе.

В 03:42 он написал, что в Курске и Курском районе работает ПВО.