ВОЙНА В Украине "Украинский солдат – единственная надежда Европы" – ЕС выделил Киеву еще 5 млрд евро

2024-03-19 08:25

На заседании Совета министров иностранных дел ЕС было принято окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. 

В заседании принял участие глава украинского министерства Дмитрий Кулеба. Он выразил благодарность коллегам за этот шаг, а также поблагодарил Чехию за инициативу по закупке снарядов для Украины и всех государств-членов ЕС, которые уже внесли свои вклады в ее воплощение.

"Призываю тех, кто еще размышляет над вкладами, сделать их как можно быстрее. Это касается не только чешской инициативы, но и нескольких других подобных инициатив. Каждый день имеет значение", – сказал Кулеба.

Он отметил, что угрозы россии в адрес членов НАТО и ЕС говорят о том, что российский диктатор стремится расширять агрессию. Поддержка Украины является единственным способом помешать этим планам.

"Украинский солдат – единственная надежда Европы на сохранение мира. Не должно быть никаких ограничений или задержек в обеспечении украинских военных всем, в чем они нуждаются, чтобы сломать позвоночник российским оккупационным войскам на украинской земле", – подчеркнул министр.

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Боится украинских ударов: роССия решила защищать Черноморский флот, – ISW 2024-03-18 18:26