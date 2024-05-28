Жизнь Що покаже Національна опера України у червні - прем’єри, афіша, замовлення квитків

2024-05-28 13:51

Червень в Національній опері України багатий на прем’єри та звітні і ювілейні гала-концерти. Також в афіші заявлені: зустріч з із зіркою світової оперної сцени Людмилою Монастирською в опері «Макбет» Дж.Верді, повернення на сцену після тривалої паузи опери «Казки Гофмана» Жака Оффенбаха (концертне виконання) та ще багато чого цікавого.

І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена (лише 459 осіб), ніхто і ніщо не завадить радіти від зустрічі з улюбленими артистами та виставами!

Розпочинається перший місяць літа з одразу з прем’єри:

1 червня (субота) о 15:00 – балет А.Адана «Жізель» ПРЕМ’ЄРА (другий показ).

Балетмейстер-постановник та автор лібрето – Віктор Яременко, диригент-постановник – Олексій Баклан, художник-постановник та художник з костюмів – Марія Левитська.

Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом ще взимку пройшла в Японії. І ось нарешті настав час української прем’єри! В другому прем’єрному показі беруть участь: Ілона Кравченко (Жізель), Микита Сухоруков (Альберт), Юлія Кулик (Мірта) та ін. Диригент – Олексій Баклан.

2 червня (неділя) о 15:00 – одна з найвідоміших в світі опера «Кармен» Жоржа Бізе.

Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять: Тетяна Пімінова та Сергій Пащук. Також у ролях: Ксенія Бахрітдінова-Кравчук (Мікаела), В’ячеслав Базир (Ескамільо), Богдан Тарас (Капітан Цуніга) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

4 червня (вівторок) о 17:00 – балет «Коппелія» Лео Деліба.

Вистава Київського державного фахового хореографічного коледжу.

6 червня (четвер) о 17:00 – Балет-гала «Сергій Бондур запрошує»

В концерті на честь ювілею народного артиста України, балетмейстера, педагога Сергія Бондура братимуть участь солісти Національної опери України та запрошені солісти з інших театрів. А почнеться балетне дійство з Клас-концерту за участю артистів та концертмейстерів балету Національної опери України.

7 червня (п’ятниця) о 17:00 - одна з найпопулярніших опер у світі - «Богема» Дж.Пуччіні в постановці італійського режисера Італо Нунціата.

Романтично-трагічну історію паризької богеми глядач цього разу побачить у виконанні: Лілії Гревцової (Мімі), Олега Злакомана (Рудольф), Ольги Фомічової (Мюзетта), Петра Приймака (Марсель) та ін. Диригент – Микола Дядюра.

8 червня (субота) о 15:00 - балет «Віденський вальс» на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа, які подарували світу неповторні мелодії вальсу, якими вже майже 200 років насолоджується весь світ. «Віденський вальс» — це перший авторський багатоактний балет Аніко Рехвіашвілі, створений знаною хореографкою ще у 2001 році. Навіть через 23 роки вистава залишається однією з найулюбленіших у глядачів. У головних ролях цього разу глядачі побачать: Катерину Алаєву (Аннель), Наталію Мацак (Карла), Сергія Кривоконя (Франц, композитор), Іллю Морозова (Граф Кайзерлінг), Артема Кадуріна (Кондитер) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

9 червня (неділя) о 17:00 – опера «Макбет» Дж.Верді.

Джузеппе Верді, який захоплювався творчістю Вільяма Шекспіра, став першим, хто втілив драму «Макбет» майже без змін. В цій роботі поєдналися кращі музичні знахідки трьох попередніх опер: «Двоє Фоскарі», «Жанна д'Арк» і «Аттіла». Прем'єра пройшла у Флоренції 14 березня 1847 році та мала великий успіх. Прем'єра вистави на київській сцені відбулася 28 червня 2007 року. Постановний склад: режисер-постановник – Італо Нунціата, диригент-постановник - Володимир Кожухарь, хормейстер-постановник – Лев Венедиктов, художник-постановник – Марія Левитська.

В титульній партії цього разу заявлений Геннадій Ващенко, а партію Леді Макбет виконає Людмила Монастирська, володарка рідкісного за красою і силою драматичного сопрано. До речі, саме в цій партії у 2011 році відбувся її тріумфальний дебют на сцені Ковент-Гарден. Щодо своєї героїні Людмила зауважує: «Принципова відмінність між Шекспіром і Верді, на мій погляд, в тому, що вердіївська леді Макбет – не монстр, не кричуще зло, як воно є, в чистому вигляді. Вона просто слабка людина, амбітна, жадаюча влади, і не більше того. Мені б хотілося, щоб це відчув кожен глядач у залі».

Також у головних ролях: Сергій Магера (Банко), Наталія Николаїшин (Дама леді Макбет), Сергій Пащук (Малькольм), Дмитро Кузьмін (Макдуф) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

Також у червневій афіші заявлені:

13 червня (четвер) о 17:00 – Вечір сучасної хореографії ПРЕМ’ЄРА).

14 червня (п’ятниця) о 17:00 – опера «Флорія Тоска» Дж.Пуччіні.

15 червня (субота) о 15:00 – балет Людвіга Мінкуса «Баядерка».

16 червня (неділя) о 15:00 – опера «Травіата» Дж.Верді в осучасненій версії Анатолія Солов’яненка.

20 червня (четвер) о 17:00 – опера «Ріголетто» Дж.Верді у постановці легендарної Ірини Молостової.

21 червня (п’ятниця) о 17:00 – перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка.

22 червня (субота) о 15:00 – Вечір сучасних одноактних балетів. ПРЕМ’ЄРА

• «Весна та осінь» на музику Антоніна Дворжака (Серенада Мі мажор, орus 22) у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймайера.

• Прем’єра балету «Елегія військового часу» на музику В.Сильвестрова, хореографія Олексія Ратманського.

Репетиції балету проходили на базі Dutch National Ballet (Амстердам, Нідерланди), куди всесвітньо відомий балетмейстер запросив провідних солістів Національної опери України: Анастасію Шевченко, Наталію Мацак,Тетяну Льозову, Ольгу Голицю, Яна Ваню, Микиту Сухорукова та Ярослава Ткачука, щоб втілити в життя свій задум.

23 червня (неділя) о 15:00 – Вечір сучасних одноактних балетів. ПРЕМ’ЄРА

• «5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена. Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп, є надзвичайно популярним у світі шедевром Ханса ван Манена. Тут хореограф дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи, притаманні музиці Астора П’яццоли, з класичним танцем, сплітаючи дивовижні ритми та почуття, що ллються разом зі звуками музики.

• Прем’єра балету «Елегія військового часу» на музику В.Сильвестрова, хореографія Олексія Ратманського.





26 червня (середа) о 17:00 – Звітний концерт учнів та студентів Київської муніципальної академії танцю імені С.Лифаря

27 червня (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот», який по-праву називають справжнім святом танцю.

28 червня (п’ятниця) о 17:00 – безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика.

29 червня (субота) о 15:00 – комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.

30 червня (неділя) о 15:00 – опера «Казки Гофмана» (концертне виконання).





Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави (459 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.

Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!