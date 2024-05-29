ВОЙНА В Украине В Киеве с 18 мая свои данные обновили около семи тысяч военнообязанных

2024-05-29 12:28

Обновление данных для всех военнообязанных через ТЦК, ЦНАП или приложение Резерв+ началось с 18 мая. В ЦНАПах Киева свои данные обновили около семи тысяч военнообязанных. Об этом сообщила директор департамента предоставления админуслуг КГГА Наталья Шамрай в интервью РБК-Украина.

"Имеем актуальные данные по столице. По состоянию на 27 мая 6 804 человека обновили свои учетные данные в Киеве именно через ЦНАП", - рассказала она.

В общей сложности с 18 мая более 1,1 миллиона военнообязанных украинцев обновили данные через Резерв+. Что касается ЦНАПов и ТЦК по всей Украине, это около 55 и 38 тысяч соответственно.

По словам Шамрай, прием администратором ЦНАПа длится 7-10 минут. Однако нужно подождать еще некоторое время, пока данные обновятся в системе.

После этого человек получает выписку об обновлении данных, но ждать ее придется от 10 минут до нескольких часов в зависимости от технических возможностей.

В некоторых случаях ЦНАПы могут отказаться от обновления данных, так как не имеют полномочий изменять данные системы.

"В случаях отказов человеку нужно идти в ТЦК и СП. Потому что это единственный орган, принимающий решение по этой теме", - резюмировала Шамрай.

Напомним, 18 мая Минобороны запустило приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн.