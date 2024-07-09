ВОЙНА В Украине Сколько украинцев уже обновили свои данные через приложение Резерв+

2024-07-09 13:35

Через приложение Резерв+ свои данные обновили уже 2,3 млн граждан Украины. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"В настоящее время 2 млн 300 тыс. украинцев обновили свои данные в приложении Резерв+ в электронном кабинете. И 1,5 млн из них сгенерировали себе электронный военно-учетный документ", - сказал Лазуткин.



Также он отметил, что приложение Резерв+ существенно разгрузило ЦНАПы и ТЦК.



У всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с 17 июля обязательно будут проверять наличие военно-учетного документа при пересечении границы (бумажный или электронный документ).



Напомним, 18 июня в Резерв+ появились электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.