ВОЙНА В Украине Сколько украинцев уже обновили свои данные через приложение Резерв+

2024-07-09 13:35

Через приложение Резерв+ свои данные обновили уже 2,3 млн граждан Украины. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"В настоящее время 2 млн 300 тыс. украинцев обновили свои данные в приложении Резерв+ в электронном кабинете. И 1,5 млн из них сгенерировали себе электронный военно-учетный документ", - сказал Лазуткин.

Также он отметил, что приложение Резерв+ существенно разгрузило ЦНАПы и ТЦК.

У всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с 17 июля обязательно будут проверять наличие военно-учетного документа при пересечении границы (бумажный или электронный документ).

Напомним, 18 июня в Резерв+ появились электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.

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