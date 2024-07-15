ВОЙНА В Украине В регламентном комитете ВРУ оценили, сколько украинцев не успеют обновить данные в ТЦК

2024-07-15 20:48

В Верховной Раде заявили о том, что около 6-7 миллионов украинцев не успеют обновить данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом в эфире Киев24 заявил член комитета Верховной Рады Украины по регламенту, депутатской этике и организации работы ВР Олег Синютка.

По его словам, для того, чтобы человек был готов служить, его нужно мотивировать, а не запугивать.

"Есть решение, которое, наверное, никто не будет менять, что вследствие необновления данных на людей, которые не обновили данные, будут наложены штрафы. Они достаточно высоки и поэтому, мне кажется, сегодня нужно проанализировать полностью все данные", - отметил нардеп.

По его прогнозам, количество украинцев, которые не смогли обновить данные, будет достигать нескольких миллионов.

"Это, наверное, где-то 6-7 миллионов украинцев будут иметь необновленные данные. Понятно, что за следующие два дня они не могут это сделать. Наверное, нужно вернуться к законопроекту, который мы зарегистрировали, и его принять. Все-таки думаю, что это было правильно", - резюмировал Синютка.