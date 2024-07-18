ВОЙНА В Украине Сколько украинцев за рубежом обновили свои военно-учетные данные через "Резерв+"

2024-07-18 08:26

Около 65 тысяч находящихся за рубежом украинцев обновили свои военно-учетные данные со дня вступления в силу закона о мобилизации 18 мая. Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"Мы действительно имеем такие показатели: 65 тысяч украинцев за границей обновили свои данные в течение 60 дней. Среди лидеров - Польша, Германия, Чехия и Канада. А вообще по всему миру очень активно люди это делали именно с помощью Резерв+", - сказал он.

Лазуткин также добавил, что за рубежом немало украинцев, которые действительно хотят присоединиться к ВСУ, однако не привел деталей.

Ранее сообщалось, что более четырех миллионов военнообязанных украинцев обновили свои данные. Речь идет о приложении Минобороны Резерв+, Центры предоставления админуслуг и Территориальные центры комплектования и соцподдержки.