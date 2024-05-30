ВОЙНА В Украине Отключение света в Украине: когда снова вернут графики

2024-05-30 17:37

Несколько дней назад в Украине приостановили отключение света. Впрочем, уже в субботу, 1 июня, планируют вывести в ремонт новые атомные энергоблоки, а потому обесточивание может быть возобновлено.

Об этом заявил и. о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Котин прогнозирует, что уже со следующей недели "Укрэнерго" снова будет устанавливать лимиты на потребление электроэнергии.

"Сейчас у нас восемь энергоблоков работают. Два дня нет ограничений. Мы вывели из ремонта два энергоблока, но через два дня в нас заходят очередные блоки в ремонт. Тогда, я думаю, "Укрэнерго" уже будет вводить ограничения", — подчеркнул Котин.

Блоки, которые планируют вывести в ремонт, будут возвращены к работе только через два месяца.

Заметим, что, по словам главы Минэнерго Германа Галущенко, к зиме в системе будут все девять доступных Украине энергоблоков АЭС.

Напомним, с 28 мая в Украине приостановили отключение света. В Минэнерго говорят, что это связано с увеличением объемов внутреннего поколения, в том числе атомного. После плановых ремонтов присоединены к сети два атомных блока.

Впрочем, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, как долго будут продолжаться отключения света. Введение отключений электричества зависит от ряда факторов. Пока сложно спрогнозировать хоть какие-то сроки.