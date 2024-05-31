Политика В Евросоюзе готовят наказание для Венгрии за постоянное блокирование ключевых решений по Украине

2024-05-31 10:27

В Европейском Союзе планируют предоставить Венгрии менее значимую должность в следующем составе Еврокомиссии, учитывая тесные отношения венгерского премьера Виктора Орбана с российским диктатором и постоянное блокирование ключевых решений по Украине. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что Венгрия стремится сохранить должность еврокомиссара по вопросам расширения, которая оказывает значительное влияние через переговоры ЕС по вступлению Украины в блок.

Но, по словам источников, другие страны не хотят, чтобы нынешний комиссар Оливер Варгеи или любой другой венгр продолжал выполнять такую ​​роль.

Европейские лидеры раздражены тем, что Орбан затягивает процесс принятия санкций и блокирует предоставление средств Украине.

Один из дипломатов отметил, что даже не может идти речь о том, чтобы Венгрии разрешили сохранить контроль над какими-либо важными вопросами в следующем составе Еврокомиссии.

Напомним, действия Венгрии по блокированию помощи Украине вызывают все большее возмущение среди членов ЕС.