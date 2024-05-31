В Евросоюзе готовят наказание для Венгрии за постоянное блокирование ключевых решений по Украине

В Европейском Союзе планируют предоставить Венгрии менее значимую должность в следующем составе Еврокомиссии, учитывая тесные отношения венгерского премьера Виктора Орбана с российским диктатором и постоянное блокирование ключевых решений по Украине. Об этом пишет Politico.
Отмечается, что Венгрия стремится сохранить должность еврокомиссара по вопросам расширения, которая оказывает значительное влияние через переговоры ЕС по вступлению Украины в блок.
Но, по словам источников, другие страны не хотят, чтобы нынешний комиссар Оливер Варгеи или любой другой венгр продолжал выполнять такую роль.
Европейские лидеры раздражены тем, что Орбан затягивает процесс принятия санкций и блокирует предоставление средств Украине.
Один из дипломатов отметил, что даже не может идти речь о том, чтобы Венгрии разрешили сохранить контроль над какими-либо важными вопросами в следующем составе Еврокомиссии.
Напомним, действия Венгрии по блокированию помощи Украине вызывают все большее возмущение среди членов ЕС.