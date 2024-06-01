ВОЙНА В Украине В МО объяснили, почему украинцы получают статус "в розыске" в Резерв+

2024-06-01 16:30

Статус "в розыске" в Резерв+ имеют военнообязанные, которые нарушили правила военного учета.

На сегодняшний день 4% военнообязанных, обновивших данные о себе через приложение Резерв+, имеют статус "в розыске". Об этом сообщили в Министерстве обороны по запросу Украинской правды.



Ведомство исправило ошибки в реестре Обериг и часть военнообязанных, которые имели безосновательный статус "в розыске" потеряют его после обновления.



"Если статус "в розыске" не исчез, то для уяснения причин наличия этого статуса военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП, в котором он состоит на учете", - отметили в Минобороны.



В ведомстве также разъяснили, в каких случаях военнообязанные получают статус "в розыске" в реестре Обериг. Такой статус обладают те, кто нарушил правила военного учета.



Среди примеров нарушения правил приводятся следующие ситуации:

гражданин не стал на военный учет по достижении им соответствующего возраста;

гражданка, получившая медицинское или фармацевтическое образование, не стала на военный учет;

граждане, которые были сняты с военного учета, но не стали обратно на военный учет в указанный срок;

граждане, исключенные из военного учета, но после 18 мая обязаны стать на военный учет и не сделали этого;

гражданин, состоящий на военном учете, не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом ТЦК;

гражданин, получивший повестку, не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных причин;

гражданин, получивший направление на ВЛК, не прошел комиссию или после прохождения комиссии не явился повторно в ТЦК;

гражданин, после обновления данных и прохождения ВЛК, получил повестку о призыве на военную службу во время мобилизации и не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных причин.

Кроме указанных оснований, не исключается человеческий фактор, когда при заполнении данных оператором реестра Обериг была допущена ошибка или не внесены некоторые данные. Для исправления ситуации военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП.



По состоянию на вечер 29 мая в приложении Резерв+ с помощью BankID авторизовалось более 2 млн раз, обновили свои данные более 1,225 млн военнообязанных.



Наиболее активно обновляются данные в Киеве, Киевской области, Львовской и Одесской. Меньше всего - в Сумской, Луганской и Донецкой областях. За границей свои данные обновили уже более 16 тысяч военнообязанных.



Напомним, 18 мая Минобороны запустило приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн.

В этот же день вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. Все военнообязанные мужчины и женщины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней, до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные в ТЦК, ЦНАПах и Резерв+