В МО объяснили, почему украинцы получают статус "в розыске" в Резерв+

Статус "в розыске" в Резерв+ имеют военнообязанные, которые нарушили правила военного учета.
На сегодняшний день 4% военнообязанных, обновивших данные о себе через приложение Резерв+, имеют статус "в розыске". Об этом сообщили в Министерстве обороны по запросу Украинской правды.
Ведомство исправило ошибки в реестре Обериг и часть военнообязанных, которые имели безосновательный статус "в розыске" потеряют его после обновления.
"Если статус "в розыске" не исчез, то для уяснения причин наличия этого статуса военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП, в котором он состоит на учете", - отметили в Минобороны.
В ведомстве также разъяснили, в каких случаях военнообязанные получают статус "в розыске" в реестре Обериг. Такой статус обладают те, кто нарушил правила военного учета.
Среди примеров нарушения правил приводятся следующие ситуации:
Кроме указанных оснований, не исключается человеческий фактор, когда при заполнении данных оператором реестра Обериг была допущена ошибка или не внесены некоторые данные. Для исправления ситуации военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП.
По состоянию на вечер 29 мая в приложении Резерв+ с помощью BankID авторизовалось более 2 млн раз, обновили свои данные более 1,225 млн военнообязанных.
Наиболее активно обновляются данные в Киеве, Киевской области, Львовской и Одесской. Меньше всего - в Сумской, Луганской и Донецкой областях. За границей свои данные обновили уже более 16 тысяч военнообязанных.
Напомним, 18 мая Минобороны запустило приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн.
В этот же день вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. Все военнообязанные мужчины и женщины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней, до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные в ТЦК, ЦНАПах и Резерв+