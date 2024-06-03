ВОЙНА В Украине Китай пригрозил "раздавить" независимость Тайваня

2024-06-03 20:48

Армия КНР будет "решительно" действовать против "тайваньских сепаратистов" и остановит их силой, подчеркнул глава китайского Минобороны Дун Цзюнь.

Министр обороны Китая Дун Цзюнь заявил на полях конференции по вопросам безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре, что те, кто пытается отделить Тайвань от Китая, будут "раздавлены и потерпят крах". Об этом 2 июня сообщает DW со ссылкой на китайскую государственную телекомпанию CCTV.

По словам китайского министра, армия КНР будет действовать "решительно", чтобы прекратить независимость острова.

Он также обвинил руководящую Демократическую прогрессивную партию Тайваня в том, что она шаг за шагом "подрывает китайскую идентичность острова".

"Эти сепаратисты недавно сделали фанатичные заявления, которые демонстрируют их измену китайской нации и своих предков. Они будут прибиты к столбу позора в истории", - подчеркнул Дун Цзюнь.

Политик утверждает, что Китай настроен на мирное воссоединение с островом, но этому препятствуют силы независимости Тайваня.

Тайваньские власти назвали "провокационными и иррациональными" комментарии представителя КНР. Совет по делам материка, отвечающий за политику в отношении Пекина, повторил, что Китай никогда не правил островом.

Напомним, напряженность в Тайванском проливе возросла после того, как 20 мая пришел к власти президент Лай Циндэ, которого Китай называет "сепаратистом".

Как известно, Пекин считает демократически управляемый остров своей территорией и наращивает военное, политическое и экономическое давление, чтобы отстаивать права на него. Китайская армия периодически проводит учения вблизи Тайваня.