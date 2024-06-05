ВОЙНА В Украине Кому из выехавших за границу будет необходимо вернуться в Украину и явиться в ТЦК

2024-06-05 11:21

Военнообязанным украинцам, которые находятся за рубежом и имеют в приложении Резерв+ статус "в розыске", необходимо вернуться в Украину и явиться в ТЦК. Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"Прежде всего тем, кто приложение Резерв+ скачал, но там статус "в розыске" появился и если человек нарушил правила военного учета. То есть, например, снялся с учета в одном городе, а в другом не стал. Или не стал вообще - выехал, когда ему еще не было 17 лет, а вот сейчас пришло время. И так далее. Есть ряд причин", - пояснил он.

В то же время спикер добавил, что из этой группы людей, маловероятно, удастся привлечь большое количество в украинское войско. Более того, Минобороны также понимает, что далеко не все решат вернуться в Украину.

"Однако напомню, что те украинцы, которые находятся за границей, так или иначе остаются нашими гражданами, и соответствующее законодательство на них распространяется", - добавил он.

Обновление учетных данных

С 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Согласно ему все военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные. Дедлайн - до 16 июля 2024 года. Обновить данные можно в приложении Резерв+, ТЦК или ЦПАУ.

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Кому из выехавших за границу будет необходимо вернуться в Украину и явиться в ТЦК 2024-06-05 11:21