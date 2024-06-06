ВОЙНА В Украине Попавшихся на попытке незаконного выезда из страны будут сразу же доставлять в ТЦК

2024-06-06 15:37

В Черновицкой области мужчин, задержанных на границе за попытку незаконного выезда из страны, будут доставляться сразу в ТЦК. Сотрудники пограничной службы имеют право вызвать полицию, которая осуществит административное задержание и доставит военнообязанного в центр комплектования, если человек находится в розыске Нацполиции. Об этом сообщил помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев, передает Суспільне.

Отмечается, что это одно из нововведений, предусмотренное постановлением Кабмина о проведении призыва на военную службу.

"Раньше на всех нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу, работники составляли протокол об админнарушениях и отправляли в суд, который решал, какое наказание избрать. Сейчас четко прописано, если "по линии ТЦК" человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК", - говорит представитель ГПСУ.



Он добавил, что коммуникация пограничников непосредственно с работниками центров комплектования была и до нового закона о мобилизации, но теперь ее усовершенствовали.