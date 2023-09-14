ВОЙНА В Украине СБУ раскрыла еще пять каналов нелегального выезда за границу уклонистов

2023-09-14 08:26

Служба безопасности Украины заблокировала еще пять каналов нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Как сообщила пресс-служба ведомства, злоумышленники за деньги "помогали" выезжать в страны Евросоюза на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость "услуг" составляла от 800 до 8000 долларов. Сумма зависела от срочности выезда и посредников.

Отмечается, что благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить незаконную переправку за пределы Украины более сотни уклонистов.

В Харьковской области задержан начальник районного военкомата, который продавал потенциальным призывникам фиктивные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья. Для реализации "схемы" чиновник привлекал сообщников из местной военно-врачебной комиссии, которые записывали клиентам "тяжелые диагнозы".

В Ровно военная контрразведка СБУ задержала директора областного филиала одного из частных университетов. За взятки чиновница "гарантировала" военнообязанным "внеочередное" зачисление в высшее учебное заведение с правом отсрочки призыва, а также обещала "студентам" отправить их за границу под видом обучения в партнерском учебном заведении.

На Закарпатье ликвидировано два канала нелегальной миграции за пределы Украины. В Тячевском районе злоумышленник "сплавлял" уклонистов через реку, которая проходит вдоль границы, а жительница Береговского района переводила клиентов через границу по лесным тропам.

В Ивано-Франковской области разоблачены три дельца, которые выводили уклонистов за границу через труднодоступную горную местность.

Как указали в СБУ, злоумышленникам грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.