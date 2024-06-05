ВОЙНА В Украине Кабмин Украины на шесть месяцев продлил оформление и выдачу документов за рубежом

2024-06-05 13:34

Кабмин Украины продлил на шесть месяцев действие экспериментального проекта, позволяющего ГП Документ принимать заявления для оформления документов за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Этот проект внедряла Государственная миграционная служба с целью предоставления услуг по оформлению паспортных документов находящимся за рубежом украинцам.

Проект был внедрен в 2022 году, он должен был завершить свое действие в конце июня текущего года", - говорится в сообщении.

Решением правительства работа ГП Документ продлена еще на полгода.