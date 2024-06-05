ВОЙНА В Украине Кабмин Украины на шесть месяцев продлил оформление и выдачу документов за рубежом

2024-06-05 13:34

Кабмин Украины продлил на шесть месяцев действие экспериментального проекта, позволяющего ГП Документ принимать заявления для оформления документов за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Этот проект внедряла Государственная миграционная служба с целью предоставления услуг по оформлению паспортных документов находящимся за рубежом украинцам.

Проект был внедрен в 2022 году, он должен был завершить свое действие в конце июня текущего года", - говорится в сообщении.

Решением правительства работа ГП Документ продлена еще на полгода.

subscriber subscriber

Еще по теме

Паспортный сервис возобновил выдачу документов украинцам за границей, но есть нюанс

2024-05-07 08:25

Военный учет украинцев за границей: как обновить данные в ТЦК

2024-04-30 19:15

Выдача паспортов за границей: какие категории мужчин смогут получить документ

2024-04-25 19:15

Блокировка консульских услуг мужчинам за границей - глава МИД Дмитрий Кулеба дал разъяснения

2024-04-23 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Отключение света по 10 часов: украинцам следует готовиться к сложной зиме

2024-06-05 17:37

ВСУ смогут пойти в наступление: в США анонсировали новую партию военной помощи

2024-06-05 16:05

Кабмин Украины на шесть месяцев продлил оформление и выдачу документов за рубежом

2024-06-05 13:34

Кому из выехавших за границу будет необходимо вернуться в Украину и явиться в ТЦК

2024-06-05 11:21
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Отключение света по 10 часов: украинцам следует готовиться к сложной зиме 2024-06-05 17:37
ВСУ смогут пойти в наступление: в США анонсировали новую партию военной помощи 2024-06-05 16:05
Кабмин Украины на шесть месяцев продлил оформление и выдачу документов за рубежом 2024-06-05 13:34
Кому из выехавших за границу будет необходимо вернуться в Украину и явиться в ТЦК 2024-06-05 11:21