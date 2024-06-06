ВОЙНА В Украине Наступление на Волчанск: роССияне подтягивают резервы и перегруппировываются

2024-06-06 22:15

Оккупанты хотят взять Волчанск под свой контроль.

В Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцев и Волчанска.

Об этом в эфире телемарафона сообщил офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин.

"В настоящее время на Харьковском направлении они осуществляют перегруппировку войск. Заводят дополнительные резервы, чтобы восстановить мощность штурмовых действий — не только на направлении Липцев, но и в направлении Волчанска. На Харьковском направлении российские оккупационные войска перегруппировываются и привлекают дополнительные резервы. Оккупанты планируют с новой силой восстановить штурмовые действия в направлении Липцев", — сказал Литвин.

Ранее сообщалось, что оккупанты не прекращают обстреливать города Украины и тем самым терроризируют мирное население. В частности, это касается Харьковской области, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, только 3 июня противник сбросил, по меньшей мере, 30 авиабомб на Харьковскую область, что в результате привело к пострадавшим и разрушениям частных домов. Соответственно, россияне продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, ВС РФ удерживают незначительную часть города Волчанск. Несмотря на то, что полной оккупации не произошло, противник уже занялся тем, что создал фильтрационные лагеря для оставшихся там. В части Волчанска, которую контролируют ВСУ, остается около 50 жителей. Полиция вместе с военными продолжает эвакуацию.