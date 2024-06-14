ВОЙНА В Украине Финляндия передала Украине самые свежие разработки своей оборонной промышленности

2024-06-14 19:31

В Украину были экспортированы последние новинки финской оборонной промышленности, а не только оружие из складов армии. Об этом сообщил глава отдела военной экономики Сил обороны Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен, передает Yle.

"Отзывы об использовании финской продукции были положительными", - отметил военное чиновник, добавив, что полученный в Украине опыт пригодится для развития новейшей финской техники.

Хейсканен также отметил, что резервы на производство, сделанные силами обороны для финских компаний, могут быть активированы для использования в поддержку Украины. Для этого, по его словам, необходима политическая воля и дополнительное финансирование.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна сделает все возможное для победы Украины в войне против рашистов. По его мнению, путь к миру лежит через поле боя в Украине.

subscriber subscriber

Еще по теме

Канада передаст Украине тысячи авиационных неуправляемых ракет CRV7

2024-06-14 16:31

В США готовят новые проекты по оборонно-промышленному сотрудничеству с Киевом

2024-06-14 14:35

Большинство украинцев считают, что враг стремится полностью уничтожить украинскую нацию

2024-06-14 12:29

Столтенберг рассказал, чего Украина может ожидать от саммита НАТО в Вашингтоне

2024-06-13 21:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Не имеющих военного билета украинцев лишат большинства госуслуг и прав

2024-06-14 20:34

Финляндия передала Украине самые свежие разработки своей оборонной промышленности

2024-06-14 19:31

Канада передаст Украине тысячи авиационных неуправляемых ракет CRV7

2024-06-14 16:31

Мобільний додаток для мобілізації «Резерв+» — що потрібно знати чоловікам від 18 до 60 років

2024-06-14 15:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Не имеющих военного билета украинцев лишат большинства госуслуг и прав 2024-06-14 20:34
Финляндия передала Украине самые свежие разработки своей оборонной промышленности 2024-06-14 19:31
Канада передаст Украине тысячи авиационных неуправляемых ракет CRV7 2024-06-14 16:31
Мобільний додаток для мобілізації «Резерв+» — що потрібно знати чоловікам від 18 до 60 років 2024-06-14 15:37