ВОЙНА В Украине Финляндия передала Украине самые свежие разработки своей оборонной промышленности

2024-06-14 19:31

В Украину были экспортированы последние новинки финской оборонной промышленности, а не только оружие из складов армии. Об этом сообщил глава отдела военной экономики Сил обороны Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен, передает Yle.

"Отзывы об использовании финской продукции были положительными", - отметил военное чиновник, добавив, что полученный в Украине опыт пригодится для развития новейшей финской техники.

Хейсканен также отметил, что резервы на производство, сделанные силами обороны для финских компаний, могут быть активированы для использования в поддержку Украины. Для этого, по его словам, необходима политическая воля и дополнительное финансирование.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна сделает все возможное для победы Украины в войне против рашистов. По его мнению, путь к миру лежит через поле боя в Украине.