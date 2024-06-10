ВОЙНА В Украине В Украине будут по-новому распределять лимиты света: как и что изменится в графиках отключений

2024-06-10 17:37

 

Новый метод распределения электроэнергии должен выровнять продолжительность отключений по Украине.

С 24 июня в Украине будут по-новому устанавливаться лимиты света в области.

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире "Киев24".

Он пояснил, что из доступной электроэнергии будут вычитать тот объем, который необходим критической инфраструктуре, а после этого лимиты потребления будут устанавливаться равномерно между областями.

"Мы из доступной электроэнергии в Украине будем вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет приходиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а с учетом уменьшившейся критики" доступность, будет, например, 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона", — сказал он.

Это, по его мнению, должно выровнять продолжительность отключений по Украине.

Напомним, в Минэнерго назвали часы отключения света на понедельник, 10 июня.

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