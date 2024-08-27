Политика Зеленский ответил, готов ли обменять территории на соглашение о мире

2024-08-27 22:15

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает от США разрешения на применение американского дальнобойного оружия для ударов по территории вглубь России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов обменять территории на соглашение о мире с РФ.

Об этом украинский президентзаявил во время пресс-конференции 27 августа.

"Я не готов обменивать территории наши в рамках каких-либо переговоров. Это первое. Это сложно, действительно. Потому что это решение будет зависеть от поддержки наших коллег. Надеюсь, они будут работать дальше и быстрее", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что F-16 действительно очень хороший результат. "Но в рамках этой огромной ракетной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты. Спасибо партнерам, которые предоставили нам эти F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного и нужно тренировать еще пилотов", – добавил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает от США разрешения на применение американского дальнобойного оружия для ударов по территории вглубь России.

"У нас есть предложение в США. Это, собственно, зависит от их разрешения на применение американского дальнобойного оружия для ударов по территории вглубь России – ред.). Они должны положительно и реально на это смотреть. Потому что мы говорим о наших территориях, не о американские", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи, но указал на важный нюанс.

"О новом пакете, я очень благодарен, я общался с президентом Байденом. Он объявил об этом новом пакете, спасибо. Здесь есть небольшая проблема в том, что этот пакет мы должны получить уже после Байдена. Мы маленькие, и есть большие боссы в мире, на этой планете. Мы маленькие, но мы должны быть храбрыми в нашей борьбе против российских атак. Это то, что нам нужно, любые решения приводить сюда, привозить в Украину", – подытожил он.

Напомним, украинские власти планируют представить США детальный список целей в России, которые могут быть уничтожены украинскими военными, если Вашингтон снимет ограничения на использование оружия. Это последняя попытка убедить администрацию США в необходимости снятия ограничений на использование американского оружия против России.