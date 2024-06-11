ВОЙНА В Украине ВСУ готовятся к массированным ударам по Крыму и югу Украины, - эксперт

2024-06-11 16:48

 

По словам Нарожного, сейчас РФ вынуждена перебрасывать в Крым системы ПВО с других стратегических объектов.

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны продолжают массово уничтожать российские системы ПВО во временно оккупированном Крыму, ведь готовятся к будущим ударам, заявил военный эксперт Павел Нарожный в комментарии Radio NV.

"Мы видим, что уничтожается большое количество ПВО, не жалеют ATACMS, а это значит, что выдали их большое количество. На каждую систему минимум по одному ATACMS. Что мы видим в результате - таких систем, как С-400, их у врага немного, из открытых данных известно о 54 единицах. Их где-то снимают, на каком-то стратегически важном объекте, а потом у них, например, взрываются Су-57, до которого уже может долететь какой-то дешевый дрон, который нечем сбить. Все это выглядит как подготовка, прорезание коридора, для использования авиации. Она, в свою очередь, будет бить крылатыми ракетами. То есть, идет подготовка к массированным ударам по Крыму и югу Украины", - пояснил Нарожный.

Он также отметил, что уничтожение систем С-300 и С-400 врага в Крыму и Белгородской области - это не только подготовка к будущим ударам, но и создание безопасных условий для гражданского населения на юге Украины и на Харьковщине.

"Эти системы используются не только, когда бьют по воздушным целям, но и по земле. Но такие удары очень низкой точности, поскольку в таких ракетах нет систем наведения по наземным целям, это около 500-1000 метров", - добавил Нарожный.

Уничтожение российских систем ПВО: что надо знать

Силы обороны Украины продолжают систематически уничтожать российские системы ПВО в Крыму и на территории Харьковской области. Речь идет, в частности, о системах С-300 и С-400 врага.

По информации полковника ВСУ и военного эксперта Владислава Селезнева, после таких ударов по оккупированному полуострову, Россия пытается как можно быстрее пополнить потери через Крымский мост. В частности, они подвозят на оккупированный полуостров новые системы ПВО, которые снимают с других направлений.

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