ВОЙНА В Украине Резерв+: кого могут принудительно доставить в ТЦК после обновления данных через приложение

2024-06-11 19:15

Приложение Резерв+ не дает возможности в полной мере выполнить требования закона по обновлению военно-учетных данных, а это значит, что даже после обновления информации, человека могут пригласить в ТЦК.

Об этом сообщет "На пенсии".

Министерство обороны Украины предоставило разъяснения относительно использования мобильного приложения Резерв+ для обновления военно-учетных данных военнообязанных граждан. По состоянию на 4 июня приложением воспользовались почти 1,4 млн украинцев, однако оно пока не позволяет выполнить все требования закона в полном объеме.

В настоящее время Резерв+ дает возможность обновить лишь адрес проживания, электронную почту и телефон. Для изменения других данных, таких как военно-учетная специальность или сведения о состоянии здоровья, необходимо лично явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Замминистра обороны Екатерина Черногоренко пояснила, что на данный момент граждане, обновившие информацию только в приложении, все равно могут быть принудительно доставлены в ТЦК из-за ограниченного функционала Резерв+.

Однако 18 июня ожидается обновление приложения, после которого станет доступной возможность полностью обновить все военно-учетные данные без необходимости посещать ТЦК. В Резерв+ появится QR-код, заменяющий оригинал военного билета.

Тем не менее, по закону каждые 5 лет украинские военнообязанные должны проходить военно-врачебную комиссию. Отсутствие ее прохождения может стать основанием для принудительной доставки в ТЦК даже после обновления данных в Резерв+.

Также сохраняется требование носить с собой военный билет, отсутствие которого считается административным правонарушением. Задерживать граждан могут сотрудники полиции в составе групп оповещения ТЦК.

Минобороны заверяет, что после апдейта 18 июня Резерв+ станет полноценным решением для обновления данных без посещения ТЦК. Однако реальную эффективность нововведений можно будет оценить только по факту.