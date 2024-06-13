Курьезы Тайсон Фьюри так напился в пабе, что смог выйти из него только на четвереньках

2024-06-13 10:27

Тайсон Фьюри, похоже, решил совсем расслабиться после долгой подготовки к бою против Александра Усика. Бывший чемпион мира так напился в одном из пабов Моркама, что смог покинуть заведение только выползая.

В сети появилось видео, на котором охрана пытается помочь выйти британскому боксеру из паба. При этом спортсмен едва перебирает ногами и с трудом подтягивает штаны. Впрочем, хотя бы дойти до такси сил у Фьюри не хватило. Оставлял заведение боксер уже на четвереньках, еще и ударился головой о фонарный столб на улице. На видео ясно видно, что в тот момент ему было очень трудно подняться.

Источник, близкий к Фьюри, комментируя эпизод, отметил, что боксер не пил уже больше года, добавив: "Он выпил слишком много и чувствовал себя не очень хорошо".