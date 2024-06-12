ВОЙНА В Украине роССияне завязли в уличных боях за Волчанск и понесли очень высокие потери, — Сырский

2024-06-12 16:48

 

После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине российские оккупанты полностью увязли в уличных боях за Волчанск и понесли очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, во время визита частей на восточный фронт.

По его словам, сейчас враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно.

В районе Липцев на Харьковщине россияне также понесли существенные потери, перешли к активной обороне, проводят минирование и огневое поражение позиций украинских войск.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. Сложная ситуация сейчас наблюдается в районе Кисловки, где РФ пытается прорвать оборону и выйти к реке Оскол.

Кроме того, интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Российская армия пытается любой ценой «зацепиться» за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются противотанковыми средствами и FPV-дронами еще в ходе выдвижения.

Сырский отметил, что наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается прорвать оборону ВСУ на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка — Бердичи путем наступательных и штурмовых действий подготовленных подразделений.

Отмечается, что наступательные действия происходят как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, а иногда — на мотоциклах и багги.

Он добавил, что на других направлениях также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий там значительно меньше.

По словам Сырского, ключевыми целями его работы является изучение ситуации на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ и других МТО, усиление резервами и тому подобное.

Он также заявил об эффективной работе большинства командиров и штабов по организации боевых действий, огневому поражению противника, поддержанию взаимодействия с соседними частями. Конечно, есть проблемы, которые требуют быстрых и кардинальных решений.

«Как всегда отметил лучших и вручил награды нашим воинам — солдатам, сержантам и младшим офицерам, которые храбро защищают наши позиции и выполняют основную боевую работу», — говорится в сообщении.

Наступление россиян в Харьковской области: что известно

10 мая российские оккупанты попытались прорвать оборону Украины под Волчанском Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны Украины. Там отметили, что украинские защитники отбили атаки врага.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда же заявил, что российские войска начали новую волну контрнаступательных действий на этом направлении.

subscriber subscriber

Еще по теме

Александр Сырский заявил, что сейчас идет максимальное уничтожение живой силы и техники врага

2024-06-12 15:38

В Германии признали, что вернулись времена "холодной войны" - готовят целую армию резервистов

2024-06-11 09:24

Боевые потери вражеской армии приблизились к отметке в 520 тысяч

2024-06-10 13:32

ВСУ контратаковали и отбили еще несколько кварталов Волчанска — BILD

2024-06-09 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

роССияне завязли в уличных боях за Волчанск и понесли очень высокие потери, — Сырский

2024-06-12 16:48

Александр Сырский заявил, что сейчас идет максимальное уничтожение живой силы и техники врага

2024-06-12 15:38

Силы ПВО Украины отразили очередной ракетный удар - сбито 29 из 30-ти воздушных целей

2024-06-12 14:31

Сегодня враг пытается атаковать сразу на восьми направлениях - ВСУ удерживают позиции

2024-06-12 13:34
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роССияне завязли в уличных боях за Волчанск и понесли очень высокие потери, — Сырский 2024-06-12 16:48
Александр Сырский заявил, что сейчас идет максимальное уничтожение живой силы и техники врага 2024-06-12 15:38
Силы ПВО Украины отразили очередной ракетный удар - сбито 29 из 30-ти воздушных целей 2024-06-12 14:31
Сегодня враг пытается атаковать сразу на восьми направлениях - ВСУ удерживают позиции 2024-06-12 13:34